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  • In Sangrur, 865 Candidates And Barnala 378 Candidates Filled The Pamphlets, Today The Inquiry Will Be Done, Tomorrow They Will Get Election Symbol.

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जांच:संगरूर में 865 और बरनाला में 378 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे, आज होगी जांच, कल मिलेंगे चुनाव चिन्ह

संगरूर5 घंटे पहले
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कैबिनेट मंत्री विजय इन्दर सिंगला कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करवाने जाते हुए। - Dainik Bhaskar
कैबिनेट मंत्री विजय इन्दर सिंगला कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करवाने जाते हुए।

नगर कौंसिल चुनाव को लेकर बुधवार नामांकण पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन जिले भर में 318 उम्मीदवारों की ओर से अपने नामांकण पत्र दाखिल किए गए हैं। इनमें एससी 59, एससी महिला 39, जनरल 97, महिला 95 और बीसी 28 उम्मीदवार शामिल हैं। सुनाम नगर कौंसिल में 63, लौंगोवाल 30, लहरा 53, अहमदगढ़ 27, धूरी 21, भवानीगढ़ 36 , मालेरकोटला 51 व नगर पंचायत अमरगढ़ में 37 उम्मीदवारों ने नामांकण पत्र दाखिल किया है। अब तक जिले भर में 7 नगर कौंसिल व 1 नगर पंचायत 150 वार्ड के लिए 865 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं।

पहले दिन 5, दूसरे दिन 96 और तीसरे दिन 446 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। इनमें कांग्रेस, शिअद, भाजपा, आप समेत विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और आजाद उम्मीदवार शामिल हैं। वीरवार को दस्तावेज की जांच होगी। शुक्रवार को उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं, जिसके बाद उम्मीदवारों की सूची फाइनल मानी जाएगी।नगर कौंसिल हाऊस में पहुंचना किसी उम्मीदवारों के लिए आसान नहीं

होगा। सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों में भी कई शहरों में बगावत तक देखने को मिल रही है। लहरा में तो कांग्रेस के राज्य सचिव वरिंदर गोयल की ओर से पार्टी से इस्तीफा देकर लहरा विकास मंच के बैनर के तले सभी वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवारों के मुकाबले अपने उम्मीदवार उतार दिया हैं। दूसरे शहरों के कई वार्ड में भी बगावत की स्थिति देखने को मिल रही है।

हर घर तक पीने वाला पानी और सीवरेज की सुविधा सबसे बड़ा मुद्दा
जिले की 7 नगर कौंसिल व 1 नगर पंचायत के 150 वार्ड में प्रचार के दौरान सभी उम्मीदवार विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन यदि असल मुद्दों की बात की जाए तो हर घर तक पीने वाला पानी और सीवरेज की सुविधा सबसे बड़ा मुद्दा है। सफाई, स्ट्रीट लाइट, पक्की गलियां नालियां और बेसहारा पशुओं की समस्या भी लोगों की अहम मांगों में शामिल हैं। ऐसे में उम्मीदवार इन मुद्दों पर मतदाता से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता है।

मालेरकोटला सबसे बड़ा क्षेत्र, 33 वार्डों में लड़ा जा रहा चुनाव
मालेरकोटला सबसे बड़ा क्षेत्र है। जहां सबसे अधिक 33 वार्ड में चुनाव लड़ा जा रहा है। मालेरकोटला में 90,505 मतदाता हैं। सुनाम में 23 वार्ड में 48728 मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। धूरी के 21 वार्ड में 42192 मतदाता, अहमदगढ़ के 17 वार्ड में 21999 मतदाता, भवानीगढ़ के 15 वार्ड में 17724, लहरा के 15 वार्ड में 16993, लौंगोवाल के 15 वार्ड में 13498, अमरगढ़ के 11 वार्ड में 5778 मतदाता अपना उम्मीदवार चुनेंगे।

नए वोटर डिजीटल वोटर कार्ड को करें डाउनलोड : डीसी
जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिशनर रामवीर ने बताया कि भारत चुनाव कमिशन की ओर से सरसरी संशोधन 1-1-2021 के आधार पर नए बने वोटरों को अपने वोट संबंधी सेवाएं लेने की प्रणाली को डिजीटल रूप देते हुए ई एपिक कार्ड की सुविधा मुहैया करवाई गई है। उन्होंने बताया ई एपिक कार्ड वोटर कार्ड का ही डिजीटल रूप है। इस सुविधाओं के साथ वोटर अपना फोटो वाला वोटर कार्ड मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए मोबाइल एप या वोटर पोर्टल के जरिए रजिस्टर होना जरूरी है। रजिस्टर होने के बाद खुलने वाले पेज पर डाउनलोड ई एपिक की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद साधारण हिदायतों का पालन करते हुए ई एपिक डाउनलोड किया जा सकता है।

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