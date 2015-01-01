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लापरवाही का नतीजा:एक सप्ताह से लगातार ठीक होने वाले मरीजों की तुलना में संक्रमितों की संख्या बढ़ी

संगरूर4 घंटे पहले
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जिले में वीरवार को किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि इससे पहले लगातार दो दिन दो कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा था। वीरवार को जिलेभर में 15 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इधर, त्योहारों के कारण बाजारों में बढ़ी भीड़ के कारण पिछले एक सप्ताह से लगातार ठीक होने वाले मरीजों की तुलना में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है।

ऐसे में एक्टिव केस भी बढ़े हैं। नए कोरोना मरीजों में 3 संगरूर, 3 शेरपुर, 3 सुनाम, 3 अमरगढ़, 2 मालेरकोटला व 1 भवानीगढ़ ब्लाॅक से संबंधित हैं। अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 3985 हो गई है। वीरवार को 5 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3703 हो गई है। जिसके चलते एक्टिव मरीजों की संख्या 115 हो गई है। संगरूर के बाद अब फतेहगढ़ पंजगराईया में भी लगातार एक्टिव मरीज बढ़ रहे हैं। संगरूर व फतेहगढ़ पंजगराईया में जिले के सभी ब्लाॅकों से ज्यादा 18-18 मरीज एक्टिव हैं। जबकि लौंगोवाल व मालेरकोटला में 14-14 मरीज एक्टिव हैं।

साेशल मीडिया लाइव में डीसी बाेले-अब भी सावधान रहने की जरूरत
अपने सोशल मीडिया लाइव के दौरान डीसी रामवीर ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से मिशन फतेह के तहत कोरोना के खिलाफ शुरू की गई जंग के दौरान विभिन्न गतिविधियां जारी है। परंतु अभी भी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि कोरोना का प्रकोप कम जरूर हुआ है परंतु खत्म नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि किसी को भी लापरवाह होने की जरूरत नहीं है बल्कि पहले की तरह की सावधानियों को अपनाने की जरूरत है। त्योहारों के सीजन दौरान विशेष एहतियात रखते हुए त्योहारों का आनंद लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा संस्थान खोलने के साथ साथ अन्य छूट दी है तो और भी जरूरी हो जाता है कि पूरी स्थिति में तालमेल रखते हुए सेहत विभाग की हिदायतों का पालना किया जाए। किसी भी तरह की सेहत समस्या सामने आने पर अपनी जांच करवाई जाए।

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