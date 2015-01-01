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आत्महत्या:देवर से परेशान विवाहिता ने लगाया फंदा, मौत

संगरूर2 घंटे पहले
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जिले में एक विवाहिता ने फंदा लगाकर की आत्महत्या कर ली है। मृतका के पिता का आरोप है कि आरोपी घर जाकर बेटी को नजायज संबंध बनाने के लिए परेशान करता था। गांव जखेपल वास निवासी रूलिया सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बहन मानी का बुधवार को उसके पास फोन आया था कि उसकी बेटी सुनीता ने चुनरी से फंदा लगा आत्महत्या कर ली है। जिसके बाद वह उपने भाई जुमा सिंह को साथ लेकर बेटी सुनीता के घर टिब्बी रविदासपुरा सुनाम पहुंचा। जहां जाकर देखा उसकी लाश बरामदे में पड़ी थी। जिसके गले में चुनरी की रगड़ के निशान थे। रूलिया सिंह ने बताया कि उसकी बेटी ने उसे कई बार बताया था कि उसका देवर कुलवीर सिंह उर्फ हनेरी उसे घर आकर तंग परेशान करता है और उसे नजायज संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है।

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