पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

करवाई:अब बच्चे बरनाला जिले में ही ले रहे राइफल चलाने की ट्रेनिंग

चेतन शर्मा | बरनाला5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • समाजसेवियों ने बिना सरकारी सहायता के एकजुट होकर रजिस्टर्ड करवाई राइफल एसोसिएशन

जिला बरनाला से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करने के मकसद से समाजसेवी लोगों ने मिलकर जिला राइफल एसोसिएशन का गठन किया है। इसका गठन व इसका खर्च बिना सरकारी सहायता के सभी मेंबर व गणमान्य लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं। जिले के बच्चों को पहले राइफल की ट्रेनिंग लेने के लिए बाहर के जिलों पर निर्भर होना पड़ता था। लेकिन अब उन्हें जिले के अंदर ही ट्रेनिंग दी जा रही है।

जिला राइफल एसोसिएशन जिला बरनाला के प्रधान डॉ. रमनदीप, सचिव डॉक्टर रोहित, मौसम खिपल, डॉक्टर तेजिंदर गर्ग, डॉक्टर सुधीर ऋषि, रजनीश गुप्ता, मनप्रीत फुलका ने बताया कि इसकी शुरुआत उन्होंने पिछले साल जनवरी में कर दी थी। उन्होंने कहा कि उनकी सोसायटी रजिस्टर्ड जनवरी में हो गई थी। उसके बाद उन्होंने स्टेट राइफल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त कर ली। अब बच्चे जिला स्तर पर मुकाबलों में भाग लेकर स्टेट लेवल के बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा करना मकसद, मुफ्त में बच्चों को सिखा रहे शूटिंग

एकेेडमी में 40 बच्चे सीख रहे शूटिंग- एसोसिएशन सदस्यों ने बताया कि 3 महीने पहले तक बच्चों को राइफल सीखने की कोचिंग लेने के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता था। अब जिले में उन्होंने पक्का कॉलेज रोड की सुभाष गली में राइफलिंग एकेडमी बना ली है। जहां पर बच्चों को राइफलिंग सिखाई जाती है। इस समय जिला बरनाला के करीब 40 बच्चे राइफलिंग सीख रहे हैं।

बरनाला में ओलंपिक गोल्ड मेडल लाना लक्ष्य-डॉक्टर तजिंदर गर्ग ने बताया कि उनका मकसद बरनाला में ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ी तैयार करना है। जो अपने देश और शहर का नाम चमका सकें। इसके लिए वह जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और अपने स्तर पर खर्च भी कर रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में वह इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने सरकार से मांग की कि खेलों को उत्साहित करे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser