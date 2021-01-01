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जोड़ मेले का दूसरा दिन:एक लाख श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा मस्तुआना साहिब में टेका माथा

संगरूर5 घंटे पहले
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  • संत बाबा अतर सिंह जी महाराज श्री मस्तुआना साहिब वालों की 94वीं बरसी को समर्पित प्रसिद्ध वार्षिक मेले का आज होगा समापन

20वीं सदी के महान विद्या दानी संत बाबा अतर सिंह जी महाराज श्री मस्तुआना साहिब वालों की 94वीं बरसी को समर्पित तीन दिवसीय प्रसिद्ध वार्षिक जोड़ मेले के दूसरे दिन पंजाब भर से 1 लाख श्रद्धालुओं ने माथा टेक गुरुघर में हाजिरी लगाई। सोमवार को अंतिम दिन श्री आखंड पाठ साहिब के भोग डाले जाएंगे। माथा टेकने के लिए श्रद्धालुओं को दो घंटे तक लाइनों में लगकर इंतजार करना पड़ा।

इस दौरान आसपास के गांवों के लोगों द्वारा करीब 40 जगहों पर श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न तरह के लंगर लगाए हुए हैं। युवाओं व बच्चों ने मेले में लगे झूलों का भरपूर आनंद उठाया। लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए पुलिस की ओर से जगह-जगह पर नाकाबंदी कर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। गुरुद्वारा साहिब के बाहर से गुजरते संगरूर बठिंडा मुख्य मार्ग पर पूरा दिन करीब 5 किलोमीटर का लंबा जाम लगा रहा। उधर, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले 16 किसानों के परिवारों को 21-21 हजार रुपए देकर सम्मानित भी किया गया।

सुबह 4 बजे ही गुरुद्वारा साहिब में लगा श्रद्धालुओं का जमावड़ा, सरोवर में लगाई श्रद्धा की डुबकी

रविवार को सुबह 4 बजे ही गुरुद्वारा साहिब में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया वैसे-वैसे ही श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती गई। ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं ने सरोवर में डुबकी लगाई। गुरुद्वारा साहिब के पांच किलोमीटर के क्षेत्र में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। ठंड के बावजूद श्रद्धालु नंगे पांव गुरुद्वारा साहिब में पहुंचे। गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के लिए लोग घंटों तक लाइनो में लगे प्रतीक्षा करते रहे। मेले में बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न तरह के झूले भी लगाए गए थे।

इन गांवों में लगे लंगर -संगरूर में तीन दिवसीय जोड़ मेले के चलते रास्ते में पड़ते गांव बडरूखां, कुनरां, दुग्गां, बहादरपुर, कांझला, पेधनी, लिदडा, पुनावाल, हरेडी, तुंगा, कलारा, उपली, चट्ठे, लखमीरवाला, ढढोगल, बालियां, बडबर, भैणी, मराज, हरीगढ आदि गांवों द्वारा जगह-जगह पर विभिन्न तरह के लंगर लगाए गए थे, जिसमें मक्की की रोटी सरसों का साग, दही परांठा, पकौडे, देसी घी पंजीरी, जलेबिया, चाय, गन्ने का रस आदि तरह के लंगर शामिल थे।

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