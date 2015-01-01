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चोरी:पंचायत के लगवाए कैमरे चोरी, आरोप में व्यक्ति पर केस

संगरूर3 घंटे पहले
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गांव गुआरा निवासी सरबजीत सिंह ने पुलिस को शिकायत दी है कि उसकी पत्नी मनजीत कौर गांव की सरपंच है। गांव में सरकारी स्कूल से स्टेडियम को जाते हुए खंभे पर लगे 2 कैमरे चोरी हो गए थे। जिन्होंने अपने तौर पर जांच में पता चला कि यह कैमरे गांव के ही बलवीर सिंह ने चोरी किए हैं। पुलिस ने सरबजीत सिंह की शिकायत पर थाना अमरगढ़ में बलवीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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