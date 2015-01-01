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विरोध:पेंशनर्स नौ को पटियाला में करेंगे राज्यस्तरीय प्रदर्शन

संगरूर9 घंटे पहले
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संगरूर ऑल पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक जिला प्रधान अर्जन सिंह की प्रधानगी में डीसी कांप्लेक्स में हुई। इस दौरान अर्जन सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार पेंशनरों की मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है। जिस कारण पेंशनरों में सरकार के प्रति रोष पाया जा रहा है।

इस मौके सरपरस्त जगदीश शर्मा, महासचिव बिक्कर सिंह, बलबीर सिंह, अमरनाथ शर्मा और बाल कृष्ण चौहान ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से पेंशनरों की मांगों को लेकर अपनाई जा रही आना कानी की नीति और मांगे न मानने के रूष स्वरूप 9 दिसंबर को सीएम के हलका पटियाला में राज्य स्तरीय रोष प्रदर्शन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है कि वार्षिक पेंशनर दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाएगा। उन्होंने मांग की कि 6वें पे कमिशन की रिपोर्ट जारी की जाए। 148 माह का डीए का बकाया और डीए की बकाया किश्तें जारी की जाए। इस मौके पर तारा सिंह, करनैल सिंह, जय सिंह, राम लाल शर्मा, भूरा सिंह, जगदेव सिंह, गुरचरण सिंह, सुखविंदर सिंह, प्यारा सिंह, सतनाम बाजवा, पुरुषोत्तम शर्मा मौजूद थे।

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