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जमीन रंजिश में की हत्या:घर बनाने को मांग रहा था प्लाट, इनकार पर चाचा व चचेरे भाई की गोलियां मारकर हत्या

भवानीगढ़ (संगरूर)2 घंटे पहले
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गांव बिजलपुर में जांच करती पुलिस। - Dainik Bhaskar
गांव बिजलपुर में जांच करती पुलिस।
  • पुडा से एस्टेट अफसर के ताैर पर सेवानिवृत्त हुआ है माेहाली का आराेपी ध्यान सिंह

पुडा से बताैर एस्टेट अफसर सेवानिवृत्त हुए ध्यान सिंह नामक व्यक्ति ने रविवार काे गांव बिजलपुर में कथित ताैर पर अपने चाचा, चचेरे भाई व भतीजे पर घर बनाने के लिए प्लाट न देने पर रिवाल्वर से हमला कर दिया, जिसके चलते चाचा व चचेरे भाई की मौत हो गई। वहीं, भतीजा पटियाला के अस्पताल में उपचाराधीन है। मोहाली के रहने वाले ध्यान सिंह ने पैतृक गांव बिजलपुर में दोपहर को सबसे पहले अपने चाचा गुरजंट सिंह (70 वर्ष) के घर पहुंचकर चाचा व भतीजे कुलदीप (23) पर गाेलियाें से हमला किया। इसके बाद वह खेत में काम कर रहे चचेरे भाई गुरमत सिंह (45) के पास पहुंच गया, जहां उसे गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। वह गांव में घर बनाने के लिए अपने चाचा गुरजंट सिंह से प्लाट की मांग कर रहा था और इनकार करने पर हत्या कर दी।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। उधर, डीएसपी सुखराज घुम्मन के अनुसार हमले के बाद पड़ाेस के लोगों ने गुरजंट व कुलदीप को संगरूर अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने गुरजंट को मृत घोषित कर दिया व कुलदीप को पटियाला रेफर कर दिया।

आरोपी पर हत्या व आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज : डीएसपी
डीएसपी सुखराज सिंह घुमन ने बताया कि पुलिस ने जसवीर सिंह के बयान पर आरोपी ध्यान सिंह के खिलाफ हत्या व आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

23 जनवरी को ही गुरमत की बेटी की हुई थी शादी -गुरमत सिंह व ध्यान सिंह आपस में चाचा-ताया के बेटे होने के साथ-साथ साढू भी हैं। ध्यान सिंह काफी समय पहले बिजलपुर गांव छोड़कर मोहाली चला गया था। वह पुडा से सेवानिवृत्त हो चुका है। वह कई दिनों के बाद रविवार को ही मोहाली से गांव आया था। गुरमत सिंह के बड़े भाई बलकार सिंह ने बताया कि वह तीन भाई हैं। कुलदीप सिंह उनके बड़े भाई जसवीर सिंह का बेटा है। 23 जनवरी को ही गुरमत की बेटी की शादी हुई थी। ध्यान सिंह अपने चाचा गुरजंट सिंह से गांव में घर बनाने के लिए प्लाट की मांग करता था, परंतु परिवार द्वारा प्लाट नहीं देने के कारण वह रंजिश रखता था।

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