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कोरोना वायरस:प्रचार वैन से लोगों को कोरोना वायरस संबंधी किया जागरूक

संगरूरएक घंटा पहले
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सेहत विभाग लोंगोवाल की ओर से एसएमओ डॉ. अंजू सिंगला की अगुवाई में कोरोना जागरूकता के लिए गांव तुंगा में वैन के जरिए प्रचार किया गया। इस दौरान गांव में 74 लोगों के सैंपल भी लिए गए। इस मौके पर एसएमओ डॉ. अंजू सिंगला ने कहा कि हेल्थ वैलनेस क्लीनिक तुंगा के अधीन आते गांव तुंगा कनोई, कुलार खुर्द के लोग कोरोना सैंपलिंग करवाकर महामारी के विरुद्ध अपना योगदान डाल रहे हैं। पंचायत सदस्य भी परिवार समेत सैंपल करवाकर लोगों को कोरोना सैंपल करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस मौके पर सीएचओ वीरपाल कौर व हेल्थ वर्कर गुरप्रीत सिंह ने कहा कि हालांकि कोरोना केसों में कमी आ गई है, परंतु अभी भी खतरा टला नहीं है। इसलिए मास्क पहनकर रखना चाहिए। इसके अलावा बार-बार हाथों की सफाई करने और सामाजिक दूरी का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। इस मौके पर सरपंच गुरदीप कौर, सरपंच दलबारा सिंह, सरपंच प्रदीप कौर आदि उपस्थित थे।

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