पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वर्चुअल समागम:जलसंचय के लिए बेहतर प्रयास करने पर संगरूर को नाॅर्थ जोन में मिला स्पेशल अवाॅर्ड

संगरूर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • भारत सरकार के जल शक्ति अभियान का रिजल्ट जारी
  • डीसी रामवीर ने जिले के आमजन सहित विभागों के अधिकारियाें-कर्मचारियों काे दी बधाई, कहा-राज्य में सिर्फ संगरूर जिले को अवाॅर्ड मिलना गर्व की बात

जल संचय को लेकर भारत सरकार की ओर से चलाए गए जल शक्ति अभियान के तहत संगरूर जिले में किए गए बेहतर कार्यों काे देख जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जिले को नाॅर्थ जोन में स्पेशल अवाॅर्ड देकर सम्मानित किया है। बुधवार को यह अवाॅर्ड जिले के डिप्टी कमिशनर रामवीर ने वर्चुअल हासिल किया। डीसी रामवीर ने बताया कि 1 जुलाई 2019 से 30 सितंबर 2019 तक चलाए गए इस अभियान का मकसद पानी के ग्राउंड स्तर को बचाने और लोगों को पानी के उचित इस्तेमाल के बारे में प्रेरित करना था। इस अभियान के तहत जिले में जहां पानी के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बड़े स्तर पर कार्य किए वहीं लोगों को पानी के उचित इस्तेमाल के लिए भी जागरूक किया गया। अवाॅर्ड मिलने पर डीसी ने जिले के लाेगाें समेत जिला विकास व पंचायत विभाग के अधिकारियों को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि पानी की सही इस्तेमाल करना समय की अहम जरूरत है जिसे समझना हर व्यक्ति की निजी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य में सिर्फ संगरूर जिले द्वारा अवाॅर्ड प्राप्त करना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि जिले के गांवों में बरसात के पानी की संभाल, छप्पड़ाें की सफाई व नवीनीकरण, ड्रेनों की सफाई और हर गांव में बड़े स्तर पर पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पानी की हर एक बूंद मनुष्य के लिए कीमती है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा गांवाें और शहरों के लोगों को पीने वाला साफ पानी मुहैया करवाने के लिए भविष्य में और बेहतर प्रयास किए जाएंगे।मौके पर एडीसी रजिंदर बत्रा भी उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें