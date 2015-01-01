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हादसा:शेरपुर के पास धुएं के कारण स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त खेत में पराली की आग से सवार झुलसा, बेटा बचा

शेरपुर2 घंटे पहले
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शेरपुर से गांव ईनाबाजवा को जाते रास्ते पर खेतों में पराली को लगाई गई आग में स्कूटी सवार व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया है। जानकारी के अनुसार प्रवीन कुमार निवासी शेरपुर निजी काम के लिए अपने बेटे के साथ स्कूटी पर सवार होकर वहां से गुजर रहा था। इस दौरान वह धुएं की चपेट में आकर दुर्घनाग्रस्त हो गया और खेतों में लगी पराली की आग की चपेट में आग गया। जबकि उसका बेटा बाल-बाल बचा।

हादसे में स्कूटी और उसका कुछ कीमती सामान जल गया। आग से झुलसे प्रवीन कुमार को पहले शेरपुर अस्पताल व बाद में लुधियाना के डीएमसी में भर्ती करवाया गया। जहां पर उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वातावरण प्रेमी रजिंदरजीत सिंह कालाबूला ने कहा कि किसानों को मनुष्य की जिंदगियों को समझते हुए पराली को आग लगाने से गुरेज करना चाहिए। इसके प्रबंधन के लिए योग्य हल करने चाहिए।

ट्रक ने दो बाइकों में मारी टक्कर एक व्यक्ति की मौत , तीन घायल

भवानीगढ़| भवानीगढ़-नाभा रोड पर एक ट्रक की टक्कर से दो मोटरसाइकिलों पर सवार एक व्यक्ति की मौत हे गई है। जबकि 3 व्यक्ति घायल हो गए है। एएसआई बिक्कर सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात बहादर सिंह और कुलविंदर सिंह निवासी भट्टीवाल कलां अपने मोटरसाइकिलसे नाभा से भवानीगढ़ को आ रहे थे।

गांव माझी के नजदीक ट्रक ने उनके मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बहादर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि कच्चे रास्ते में गिरने से कुलविंदर सिंह घायल हो गया। उक्त ट्रक चालक थोड़ी आगे नाभा को जा रहे एक और मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। इस कारण मोटरसाइकिल पर सवार कुलवीर सिंह निवासी बुचड़ा और बलवीर सिंह निवासी गुरधनपुर भी घायल हो गए। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक पर केस दर्ज कर लिया।

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