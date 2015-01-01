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राेष:किस्तें भरने के लिए फाइनांस कंपनियां भेज रहीं समन गुस्साईं महिलाओं ने मंत्री निवास के आगे दिया धरना

संगरूर2 दिन पहले
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  • परिवार के सहारे के लिए निजी कंपनियों से लिया लोन, रोजगार छिन जाने से किस्तें बनने लगीं बोझ

लॉकडाउन के चलते जहां कोरोना जी का जंजाल बना हुआ है वहीं रोजगार छीनने से कई वर्ग के परिवार बेहद दबाव में हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं जिनकी महिलाओं ने निजी बैंकों ओर निजी कंपनियों से इसलिए लोन लिया था कि वह अपने परिवारों का सहारा बनेंगी, परंतु कोरोना काल के दौरान रोजगार छीन जाने के कारण लोन की किश्तें बोझ बनने लगी है। हालात ऐसे है कि निजी कंपनियां किश्तें नहीं जमा होने पर नोटिस

निकाल रहीं है लेकिन परिवार के पास किश्तें भरने को पैसे नहीं हैं। ऐसे में मंगलवार को मजदूर मुक्ति मोर्चा पंजाब की अगुआई में जिले भर से जुटी महिलाओं ने शहर में रोष मार्च कर पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। शहर में रोष मार्च करने के बाद महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री विजयइंदर सिंगला की कोठी के समक्ष धरना देकर प्राइवेट फाइनांस कंपनियों के कर्ज माफ करने की मांग उठाई।

इस मौके मजदूर मुक्ति मोर्चा के राज्य प्रधान भगवंत सिंह समाओं, सीनियर उपप्रधान गोबिंद छाजली ने कहा कि सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के कारण मजदूर पहले ही आर्थिक मंदहाली का सामना कर रहा है। कोरोना की आड़ में लिए गए फैसलों ने मजदूरों का काम बिल्कुल ठप कर दिया है। फाइनेंस कंपनियां कर्ज वसूली के लिए मजदूर महिलाओं को घर जाकर डरा धमका रहीं हैं। महिलाओं से धोखे के साथ खाली चेकों

पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैंं। पंजाब में दिन प्रतिदिन बिजली महंगी होती जा रही है। ऐसे हालात में मजदूरों के पास बिजली के बिल भरने को भी पैसे नहीं है। केंद्र सरकार उद्योगिक घरानों का करोड़ों रुपए का कर्ज माफ कर रहीं है, जबकि गरीब परिवारों को फाइनेंस कंपनियों के हाथों लूटाया जा रहा है। लोगों को दिल्ली में शामिल होने सबंधी लामबंद करने के लिए 18 दिसंबर को रोजी रोटी व जमीन बचाओ मुहिम शुरू की जाएगी।

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