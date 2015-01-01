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मांग:अध्यापक दल पंजाब ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

संगरूरएक घंटा पहले
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संगरूर में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते अध्यापक दल पंजाब के सदस्य।

अध्यापक दल पंजाब की ओर से अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार कृष्ण कुमार मित्तल को पंजाब सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके राज्य चेयरमैन तेजिंदर सिंह संघरेडी, राज्य प्रधान गुरजंट वालिया, जिला प्रधान वरिंदरजीत बजाज और महासचिव विशाल शर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार ने 45 माह बीतने के बावजूद पे कमिशन और डीए का बकाया नहीं दिया। बल्कि 2400 रुपए प्रति वर्ष जजिया टैक्स लगाकर मुलाजिम विरोधी होने का सबूत दिया है।

उन्होंने मांग की कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया जाए। अध्यापकों से गैर शैक्षणिक काम लेने बंद किए जाए। इस मौके पर अमरीक सिंह, जसविंदर सिंह, अश्वनी कुमार, बलविंदर सिंह, रणजीत सिंह, कुलवंत सिंह, जतिंदर सिंह, हरविंदर सिंह, जरनैल सिंह, गुरमीत सिंह, नरिंदर सिंह, गुरबिंदर सिंह, भूपिंदर सिंह, बलवंत सिंह, शेर सिंह उपस्थित थे।

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