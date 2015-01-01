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वारदात:खनौरी तहसील के सेवा और फर्द केंद्र में चोरी

संगरूर9 घंटे पहले
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खनौरी तहसील में सेवा केन्द्र से चोर आधार बायोमैट्रिक मशीन, 2 वेब कैमरे, 1 आधार आईरस मशीन और फर्द केन्द्र से 2 एलसीडी चोरी कर ले गए है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेवा केन्द्र खनौरी के इंचार्ज गुरमीत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह और केन्द्र का स्टाफ प्रतिदिन की तरह 18 नवंबर को केन्द्र को बंद करने के बाद घर चले गए थे। परंतु जब वह 19 नवंबर को केन्द्र में आए तो गेट पर लगा ताला टूटा हुआ था।

अंदर सामान चेक करने पर आधार बायोमैट्रिक मशीन, 2 वेब कैमरे, 1 आधार आईरस मशीन नहीं थे। वह सेवा केन्द्र का समान चैक कर ही रहा था कि इस दौरान फर्द केन्द्र के एएसएम बलकार सिंह ने उसे आकर बताया कि फर्द केन्द्र का भी मेन गेट को लगा ताला टूटा हुआ है। फर्द केन्द्र से भी 2 एलसीडी गायब है। जिसे कोई चोरी कर ले गया है। पुलिस ने गुरमीत सिंह की शिकायत पर थाना खनौरी में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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