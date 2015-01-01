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कृषि कानून:संगरूर से किसानों के समर्थन में तीन संगठनों का जत्था दिल्ली रवाना

संगरूर2 घंटे पहले
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वीरवार को क्रांतिकारी किसान मजदूर यूनियन, पंजाब रेडिकल स्टूडेंट यूनियन और क्रांतिकारी पेंडू मजदूर यूनियन का जत्था स्थानीय बरनाला कैंचिया से दिल्ली किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर यूनियन नेता जगसीर सिंह नमोल, मनजीत सिंह, गुरविंदर सिंह और प्रगट कालाझाड ने कहा कि मोदी सरकार ने किसान आंदोलन को असफल करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति पर चलते हुए पूरा जोर लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि उक्त तीनों संगठन किसानों के चल रहे आंदोलन में लगातार हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न ब्लाॅकों और जिलों से लगातार जत्थे दिल्ली भेजे जा रहे है। उन्होंने कहा जब तक मोदी सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी, तब तक संघर्ष जारी रहेगा।

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