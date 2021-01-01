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धरना:बेरोजगारों का शिक्षा मंत्री की कोठी के समक्ष धरना, जाम

संगरूर5 घंटे पहले
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  • पंजाब भर से विभिन्न बेरोजगार संगठनों ने लिया हिस्सा, दिल्ली-लुधियाना रोड किया ठप

बेरोजगार सांझा मोर्चा की अगुवाई में पंजाब भर से जुटे बेरोजगारों की ओर से शिक्षा मंत्री विजयइन्दर सिंगला की कोठी के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने शहर में रोष मार्च निकालकर दिल्ली-लुधियाना रोड पर पड़ते ओवरब्रिज के पास धरना देकर रोड जाम कर दिया।

इस मौके पर नायब तहसीलदार ने प्रदर्शनकारियों को 24 फरवरी को पैनल बैठक करवाने का भरोसा दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। बेरोजगार सांझा मोर्चा के राज्य नेता सुखविंदर सिंह ढिल्लवां, जगसीर सिंह घुमान, कृष्ण सिंह नाभा, हरजिंदर सिंह झुनीर व सुखदेव जलालाबाद ने कहा कि एक माह से शिक्षा मंत्री की कोठी के सामने पक्का मोर्चा लगाया है, लेकिन कोई हल नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि उन्हें 24 फरवरी को मांगों संबंधी पैनल बैठक का समय दिया गया है। यदि बैठक में मांगों का हल न हुआ तो 28 फरवरी को शिक्षा मंत्री की कोठी का दोबारा घेराव किया जाएगा। इस मौके पर कुलविंदर सिंह, सुरजीत सिंह, खुशबीर सिंह, मक्खन बीर, भगवंत सिंह समाओ, गोबिंद छाजली, नवकिरण, सुखवीर दुगाल आदि उपस्थित थे।

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