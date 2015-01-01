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पेंशनर दिवस:पेंशनरों को किसी भी विभाग में काम करवाने में नहीं आने देंगे समस्या : डीसी

संगरूरएक घंटा पहले
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  • संगरूर में स्टेट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने पेंशनर दिवस मनाया

स्टेट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से राज्य प्रधान राज कुमार अरोडा की अगुवाई में पेंशनर दिवस मनाया गया। समागम में डीसी रामवीर ने मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर डीसी रामवीर ने कहा कि पेंशनर हमारी कार्य प्रणाली का वह अंग हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल दौरान अच्छी सेवाओं के साथ राज्य प्रबंध को उचित ढंग से चलाया। अब भी हर क्षेत्र में समाज की अगुवाई करके सरकार का साथ दे रहे हैं। उन्होंने समूह पेंशनरों की लंबी आयु की कामना की। उन्होंने विश्वास दिलाया कि किसी भी विभाग में काम करवाने के लिए पेंशनरों को समस्या नहीं आने दी जाएगी। इस मौके पर राज्य प्रधान राज कुमार अरोडा ने

कहा कि पेंशन संबंधी सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा मुलाजिम अपनी सर्विस दौरान सरकार के काम के बिना और कोई काम नहीं कर सकता, जिस कारण नौकरी के बाद जीवन जीने के लिए पेंशन उसका एक ही सहारा है, परंतु 2004 के बाद भर्ती हुए मुलाजिमों से यह हक मौके की सरकारों ने छीन लिया, जबकि राजनीतिक लीडर कई कई पेंशनों का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने पंजाब सरकार से

मांग की कि 2004 के बाद भर्ती हुए मुलाजिमों की पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। महंगाई भत्ते की किश्तें और किश्तों के बकाया जारी किए जाएं। पे कमिशन की सिफारिशें लागू की जाएं। मेडिकल भत्ता 2000 रुपए किया जाए तथा केन्द्र सरकार नए कृषि कानून रद्द करे।

वहीं, इस दौरान 75 साल से अधिक आयु वाले सीनियर सिटीजनों को डीसी द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रवीन बांसल, रविंदर सिंह, जसवीर सिंह, लाल चंद सैणी, करनैल सिंह, मनमोहन सिंह, ओम प्रकाश, राम सरूप, कंवलजीत सिंह, बलदेव राज, तिलक राज सतीजा, सुरिंदर सोढी, डॉ. चरणजीत उडारी, ओपी अरोडा, सुरिंदर शर्मा, पवन शर्मा, हरीश अरोडा, रविंदर गुड्डू आदि उपस्थित थे।

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