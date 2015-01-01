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बैठक:सुनाम में भाजपा महिला मोर्चा ने की बैठक, कहा-कौंसिल चुनाव में महिलाओं की होगी अहम भूमिका

सुनामएक घंटा पहले
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भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से राज्य कमेटी सदस्य मोनिका गोयल की अगुवाई में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विशेष तौर पर शामिल हुए पार्टी के नगर कौंसिल चुनाव इंचार्ज रमेश शर्मा और सुभाष भगत को सम्मानित किया गया। इस मौके पर रमेश शर्मा ने कहा कि पार्टी के कार्यों में महिलाओं का विशेष तौर पर योगदान है। नगर कौंसिल चुनावों में भी 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं,

इसलिए चुनावों में महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी। इस मौके पर महिला मोर्चा की राज्य कमेटी सदस्य रेवा छाहडिया, जिला महासचिव मंजू बाला, मंडल प्रधान सुमन सिंगला, कमलेश नागपाल, किरण सिंगला, रेणू गर्ग, शंकर बांसल, शैली बांसल, अशोक गोयल, परमिंदर गोयल आदि उपस्थित थे।

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