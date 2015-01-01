पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शुभारंभ:शेरों गांव में विकास कार्य शुरू करवाया

सुनामएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

गांव शेरों में गलियों व नालियों को नए सिरे से बनवाने के लिए यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस की प्रभारी दामन थिंद बाजवा द्वारा निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। इस मौके दामन बाजवा ने कहा कि पिछले कई सालों से गलियों नालियों की हालत काफी खराब थी। गलियों में पड़े गड्ढों और नालियों में पानी की सही निकासी न होने के कारण लोग काफी परेशान था। जिस कारण इनका नए सिरे से निर्माण शुरू करवाया गया है।

उन्होंने गांव में बनने वाले स्टेडियम और पार्क सबंधी जमीन का जायजा लिया और कहा कि स्टेडियम और पार्क का निर्माण भी काफी जल्दी करवाया जाएगा। मौके पर कांग्रेसी नेता हरमन बाजवा बीडीपीओ जसविंदर सिंह, मार्केट कमेटी चीमा के चेयरमैन नवदीप तोगावाल, मार्केट कमेटी संगरूर के वाइस चेयरमैन हिम्मत बाजवा, प्रगट सिंह शेरो, जगरूप सिंह शेरो, जसप्रीत बब्बी, मेवा पंच, अवतार पंच, गुरमीत कौर पंच, जसवंत पंच, प्रेम पंच, सुरजीत पंच, अमरीक सिंह, गुरजीत सिंह, जगसीर सिंह, अंग्रेज सिंह, सेवक सिंह, मिट्ठा मंडेर आदि उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें