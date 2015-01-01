पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

उल्लंघन करने वालों के चालान काटे:ट्रैफिक पुलिस ने की वाहनों की चेकिंग

सुनाम27 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

त्योहारों के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने इंचार्ज सहायक थानेदार अशोक कुमार की अगुआई में नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की और नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज अशोक कुमार ने वाहन चालकों को जागरूक करते हुए कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और कीमती मानवीय जीवन को बचाया जा सकता है।

लोगों की जानमाल को यकीनी बनाने के लिए वाहनों की चेकिंग भविष्य में भी जारी रहेगी। इसलिए वाहन चलाते समय वाहन के जरूरी कागजात गाड़ी में रखें। इस मौके पर सहायक थानेदार मलकीत राम शर्मा, भुपिंदर सिंह, जरनैल सिंह और हवलदार बलराज सिंह उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें