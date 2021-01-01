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चुनाव:जीरा में 17 वार्डों के कांग्रेस ने घोषित किए उम्मीदवार, वार्ड एक से रेशम कौर प्रत्याशी

जीरा4 घंटे पहले
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14 फरवरी को नगर कौंसिल और नगर पंचायतों के चुनावों को लेकर जीरा के विधायक कुलबीर सिंह ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पार्टी प्रधान सुनील कुमार जाखड़ के दिशा-निर्देश अनुसार जीरा नगर कौंसिल के सभी 17 वार्डों में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि चुनाव की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं।

सभी उम्मीदवारों के कागजात तैयार हैं। सोमवार को सभी के नामांकन दाखिल कर दिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 1 से रेशम कौर एससी महिला, वार्ड नंबर 2 से प्यारा सिंह पुरुष एससी, वार्ड नंबर 3 से सतिंदर पाल कौर सामान्य महिला वर्ग, वार्ड नंबर 4 से हरजीत कौर एससी मेहला, वार्ड नंबर 5 से सर्बजीत कौर सामान्य महिला, वार्ड नंबर 6 से रशपाल सिंह गिल सामान्य पुरुष, वार्ड नंबर 7 से सर्बजीत कौर सामान्य महिला, वार्ड नंबर 8 से धर्मपाल चुघ सामान्य पुरुष, वार्ड नंबर 9 से मीनाक्षी सामान्य महिला, वार्ड नंबर 10 से राजेश कुमार सामान्य पुरुष, वार्ड नंबर 11 से जगजीत कौर एससी महिला, वार्ड नंबर 12 से बलबीर सिंह एससी पुरुष, वार्ड नंबर 13 से पूनम देवी सामान्य महिला, वार्ड नंबर 14 से हरीश तांगड़ा सामान्य पुरुष, वार्ड नंबर 15 से हरलीन कौर सामान्य महिला, वार्ड नंबर 16 से गुरभगत सिंह सामान्य पुरुष और वार्ड नंबर 17 से लक्खा सिंह पिछड़ी श्रेणी के पुरुष का चयन किया गया है।

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