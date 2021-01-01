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मांझे ने काट दी जिन्दगी की डोर:ड्यूटी पर जा रहे सिक्योरिटी गार्ड का चाइना डोर से कटा गला, मौके पर मौत

जीरा5 घंटे पहले
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बेशक सरकार ने चाइना डोर पर बैन लगाया हुआ है लेकिन प्रशासन की ढीली कारगुजारी के चलते कानून को टिच समझने वाले कारोबारियों की कमी नहीं है। ऐसी ही एक दर्दनाक घटना जीरा में घटी है। रविवार शाम करीब 4 बजे मखू रोड जीरा पर एक युवक की चाइना डोर से गर्दन कट गई और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

जानकारी के अनुसार मंगा सिंह (40) पुत्र स्वर्ण सिंह गांव कैरो जिला तरनतारन का रहने वाला था। वह अशोक सिक्योरिटी गार्ड कंपनी में नौकरी करता था और एफसीआई के गोदामों में ड्यूटी पर जा रहा था। जब वह लाल सिंह धंडियां मार्केट के नजदीक पहुंचा तो खतरनाक चाइना डोर की लपेट में आ गया। चाइना डोर की धार इतनी तेज थी कि उसकी गर्दन कट गई और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर एएसआई पीपल सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी वहां पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी।

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