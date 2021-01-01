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पल्स पोलियो:2935 बच्चों को पोलियोरोधी बूंदें पिलाने का रखा है लक्ष्य : डाॅ. चरनजीत कुमार

आनंदपुर साहिब2 घंटे पहले
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  • 3 दिवसीय चलाया जा रहा नेशनल पल्स पोलियो राउंड

पंजाब सरकार व सेहत विभाग की तरफ से सिविल सर्जन रोपड़ डाॅ. दविंदर कुमार के निर्देशों अनुसार 3 दिवसीय नेशनल प्लस पोलियो राउंड चलाया जा रहा है। इस संबंधी जानकारी देते हुए डाॅ. चरनजीत कुमार सीनियर मेडिकल अफसर, ने बताया कि इस नेशनल पोलियो राउंड में आनंदपुर साहिब के शहरी इलाकों में 0 से 5 साल के 2935 बच्चों को पोलियो बूंदें पिलाने का लक्ष्य निश्चित किया गया है, जोकि अगले तीन दिनों में पूरा किया जाएगा। इस राउंड के पहले दिन शहर के अलग-अलग इलाकों में पोलियो बूथ लगाकर हाई रिसक, सलम एरिए में मोबाइल टीमों के मध्यम से, मेला सायटें और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में ट्रांसइट बूथ लगाकर बच्चों को बूंदें पिलाई जाएंगी।

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