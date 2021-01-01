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जागरूकता:किसानों के संघर्ष के बारे किया जागरूक,मजदूर मुलाजिमों ने गांव गज्जपुर चंदपुर व हरीवाल में किया इक्ट्‌ठ

आनंदपुर साहिब2 घंटे पहले
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मजदूर मुलाजिम तालमेल केंद्र आनंदपुर साहिब की तरफ से गांव गज्जपुर चंदपुर व हरीवाल में खेती कानूनों को लेकर जो संघर्ष दिल्ली सरहद पर चल रहा है उस संबंधित लोगों को जागरूक किया गया। दिल्ली मोर्चों में शिरकत करने के लिए लामबंदी की गई और 4 फरवरी श्री आनंदपुर साहब में केंद्र सरकार की अर्थी फूंक मुजाहरे में लोगों को शामिल करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

इन मीटिंगों में गांवों में लोगों को भरपूर सहयोग दिया और दिल्ली मोर्चे में डटने का प्रण लिया। इन मीटिंग में मजदूर मुलाजिम तालमेल केंद्र व कनवीनर तरसेम लाल, को-कनवीनर गुरदयाल सिंह, मुख्य सलाहकार करनैल सिंह, बीबीएमबी वर्कर यूनियन के अध्यक्ष राम कुमार, दयानंद जंगलात मजदूर यूनियन के अध्यक्ष बलदेव कुमार व जल सप्लाई सेनिटेशन कंट्रैक्ट वर्कर यूनियन के अध्यक्ष कपिल मेहंदली व गांव वासियों द्वारा गज्जपुर से बिशन सिंह तथा गांव निवासी मौजूद थे।

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