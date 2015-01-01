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समागम:कृषि बिलों के मामलों में बादल दल अपना रहा दोहरे मापदंड : ढींडसा

आनंदपुर साहिब4 घंटे पहले
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गुरु नगरी आनंदपुर साहिब के गांव लोधीपुर में बीबी जरनैल कौर के घर में रखे एक समागम में पहुंचे पार्टी के सीनियर नेता और विधायक परमिंदर सिंह ढींडसा के नेतृत्व में शिरोमणि अकाली दल (बादल) से संबंधित वर्करों ने शिरोमणि अकाली दल (डेमोक्रेटिव) में शामिल होने का ऐलान किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए परमिंदर सिंह ढींडसा ने केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए कृषि कानूनों संबंधी कहा कि केंद्र सरकार को पंजाब के किसानों की बात सुननी चाहिए और उनकी तसल्ली करवानी चाहिए। शिरोमणि अकाली दल बादल पर आरोप लगाते हुए ढींढसा ने कहा कि कृषि कानूनों के नाम पर इनकी तरफ से दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। इस मौके बीबी परमजीत कौर गुलशन अध्यक्ष स्त्री अकाली दल, बीबी रणजीत कौर तलवंडी, सुखवंत सिंह सराउं, महीपाल सिंह, भुपिंदर सिंह बजरूड़, सुरजीत सिंह चैहड़मजारा, कुलवीर सिंह भटोली, करनैल सिंह लोधीपुर, बीबी जरनैल कौर, निशान सिंह, मनप्रीत सिंह सहित कई वर्कर मौजूद रहे।

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