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भूख हड़ताल:सुखमनी सेवा सोसायटी की बीबियां बैठीं भूख हड़ताल पर

आनंदपुर साहिब5 घंटे पहले
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  • कृषि कानूनों के विरोध में आनंदपुर साहिब में क्रमवार भूख हड़ताल 39वें दिन में पहुंची

किसान आंदोलन को बदनाम और असफल करने के भाजपा के मंसूबे कभी भी सफल नहीं होंगे। भाजपा और केंद्र की भद्दी चालों से देश निवासी अब भलीभांति जानकार हो चुके हैं। ये बातें भगत रविदास चौक में खेती कानूनों के खिलाफ और किसानी संघर्ष के हक में पिछले 39 दिनों से लगातार चल रही क्रमवार भूख हड़ताल में वक्ताओं ने कहीं।

ज्ञानी सुखविंदर सिंह पूर्व हेड ग्रंथी तख्त श्री केसगढ़ साहिब और सीनियर किसान नेता मनजिंदर सिंह बराड़ के नेतृत्व में चल रही इस भूख हड़ताल पर आज नजदीकी गांव ढेर की सुखमनी सेवा सोसाइटी की मनजिंदर कौर, सुरजीत कौर, परमजीत कौर, पवनजीत कौर, कुलविंदर कौर, सुरिंदर कौर, जसविंदर कौर, हरमेश कौर, जसवीर कौर एवं सुखविंदर कौर बैठे।

वक्ताओं ने आगे कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आखों पर ऐसी पट्टी बंधी हुई है जिसमें से सरकार को सिर्फ़ जागीरदार ही नज़र आते हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के साथ हर देश वासी सरकार की चालों को पूरी तरह समझने लगा है। इस मौके जसवीर सिंह पूर्व एमडी, मलकीत सिंह ढेर, जतिंदर सिंह चंडीगढ़, संत गुरभेज सिंह, दलबीर सिंह धूड़ी, जसविंदर सिंह जस्सी, जरनैल सिंह भसीण, अंगद राणा, मनू राणा, मनवीर सिंह, हरभजन सिंह, सतनाम सिंह, सुरजीत सिंह फौजी, संत अवतार सिंह, मा. महिंद्र सिंह, राज कुमार पुरी, पाल सिंह प्रधान, राम कुमार पंच, बलवीर सिंह लंबू, दर्शन सिंह सैनी, जत्थेदार राम सिंह आदि हाजिर थे।

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