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सेहत बारे में जानकारी ली:अस्पताल में दाखिल चरनजीत सिंह वालिया का हाल जानने पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मसोत

आनंदपुर साहिब3 घंटे पहले
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नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एसोसिएशन पंजाब के अध्यक्ष व प्रसिद्ध समाजसेवी चरनजीत सिंह वालिया चेस्ट इन्फेक्शन के चलते फोर्टिस अस्पताल में दाखिल हैं। उनका हालचाल जानने के लिए पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत अस्पताल पहुंचे। धर्मसोत ने डाक्टरों से चरनजीत सिंह वालीया की सेहत बारे जानकारी ली। उन्होंने कहा कि नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में चरनजीत सिंह वालिया एक जाना पहचाना और सम्मानित नाम हैं।

उनके काॅलेज माता साहब कौर काॅलेज ऑफ नर्सिंग से नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त करके लड़कियां अपना व देश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने इस मौके चरनजीत सिंह वालिया के स्वास्थ्य के लिए अरदास की और कहा कि वह हर समय वालिया परिवार के साथ खड़े हैं। इस मौके स्किन स्पेशलिस्ट डॉ. परमजीत सिंह वालिया और डॉक्टर उपस्थित थे।

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