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गुरगद्दी दिवस:श्रद्धापूर्वक मनाया श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरगद्दी दिवस

आनंदपुर साहिब44 मिनट पहले
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सरबंसदानी साहिब-ए-कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरगद्दी दिवस शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से तख्त श्री केसगढ़ साहिब की छत्रछाया और इलाके की संगत के सहयोग से गुरुद्वारा गुरू के महल गुरुद्वारा भाैरा साहिब में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए। जिसके बाद तख्त श्री केसगढ़ साहिब के हजूरी रागी भाई धर्मबीर सिंह के कीर्तनी जत्थे ने गुरबाणी कीर्तन कर संगतों को निहाल किया गया। इस मौके सिंह पर साहिब ज्ञानी रघुबीर सिंह जत्थेदार तख्त श्री केसगढ़ साहिब ने संगतों को गुर इतिहास के साथ जोड़ते हुए कहा कि श्री गुरु

तेग बहादर जी की शहीदी के बाद कलगीधर सिखों के दसवें गुरु गोबिंद सिंह जी को वर्ष 1675 को 9 साल की उम्र में गुरगद्दी प्राप्त हुई और गुरु जी 33 साल गुरगद्दी पर विराजमान रहे। वर्ष 1699 को गुरु जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। इस मौके पर उन्होंने संगत से अपील की है कि शहीदी पखवाड़ा शुरू हो गया है। खुशियों के प्रोग्राम न किए जाएं। इस मौके पर हैड ग्रंथी ज्ञानी फूला सिंह, मैनेजर गुरदीप सिंह कंग, अतिरिक्त मैनेजर एडवोकेट हरदेव सिंह, उपमैनेजर मलकीत सिंह, भाई सरबजीत सिंह, भाई हरजीत सिंह (पांच प्यारे साहिबान) मास्टर हरजीत सिंह अचिंत आदि मौजूद रहे।

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