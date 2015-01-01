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नुहार:गुरुनगरी का सर्वपक्षीय विकास करवाकर बदली जा रही नुहार

आनंदपुर साहिब4 घंटे पहले
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पंजाब विधानसभा स्पीकर राणा केपी सिंह ने वीरवार को आनंदपुर साहिब में विभिन्न विकास कार्य के नींव पत्थर रखे और कहा कि गुरु नगरी का सर्वपक्षीय विकास करवाकर इसकी नुहार बदली जाएगी। राणा केपी ने मजारा स्कूल से माता नयना देवी रोड तक 56.71 लाख रुपए, वीआईपी रोड पर पार्क बनाने के 20.13 लाख रुपए, डीएसपी धारीवाल के पास गलियां बनाने के लिए 13.45 लाख रुपए के विकास कामों के नींव पत्थर रखे। उन्होंने कहा कि पहले भी हमारी सरकार ने गुरु नगरी पर 105 करोड़ रुपए खर्च किए और अब आनंदपुर साहिब के सौंदर्यीकरण पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 5.33 करोड़ रुपए अब शहर के विकास के लिए मंजूर हुए हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला को समर्पित 2.54 करोड़ रुपए के विकास कार्य अगले दिनों में करवाए जाने हैं। 1.81 करोड़ रुपए की लागत से 21 विकास कार्य शुरू हो गए हैं और 3.50 करोड़ रुपए के विकास कार्य जल्दी करवाए जाएंगे। जिससे शहर की दिख सुंदर होगी और लोगों को सभी बुनियादी सहूलियतें मिलेंगी।

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