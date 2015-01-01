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रामकृष्ण बोले:1098 नंबर डायल करके मुसीबत में फंसे बच्चों के लिए लें सहायता

श्री आनंदपुर साहिब12 घंटे पहले
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  • आसरा संस्था ने खालसा स्कूल में बाल अधिकारों पर कार्यक्रम करवाया

स्थानीय एसजीएस खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आसरा संस्था ने बाल अधिकारों पर ‘चाइल्ड लाइन के साथ दोस्ती’ विषय पर विशेष कार्यक्रम करवाया। इस संबंधी आसरा के डायरैक्टर बी.डी. विशिष्ट ने बताया कि आसरा अधीन चाइल्ड हेल्पलाइन संस्था बाल अधिकारों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह संस्था घर से भागे हुए बच्चों के लिए, इलाज की जरूरत वाले बच्चों के लिए, शोषित बच्चों के अधिकारों की बहाली के लिए काम करती है। आज का यह कार्यक्रम आम लोगों को बाल अधिकारों प्रति जागरूक करने के लिए करवाया गया था। इस कार्यक्रम में तहसीलदार रामकृष्ण बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। प्रिंसिपल सुखपाल कौर वालिया ने तहसीलदार राम किशन का स्वागत किया। इस मौके पर डायरैक्टर गुरमिंदर सिंह भुल्लर ने भी संस्था द्वारा किए जाते कामों की प्रशंसा की। इस मौके तहसीलदार रामकृष्ण ने कहा कि इस संस्था का काम सराहनीय है और हर नागरिक को ऐसी संस्थाओं को सहयोग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि आपको भी अपने आसपास कोई बच्चा किसी तरह की मुसीबत में घिरा हुआ लगता है तो आप 1098 नंबर डायल करके इस संस्था के द्वारा बच्चों के लिए मदद ले सकते हैं। मंच संचालन एनसीसी अफसर रणजीत सिंह ने बाखूबी किया। इस मौके एसजीएस खालसा सीनियर सेकंडरी स्कूल के विद्यार्थियों की तरफ से शब्द गान और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश की गई। इस मौके कंचन बाला प्रोजेकट को-ऑर्डीनेटर चाइल्ड हेल्पलाइन, रुपिंदर कौर, अमनदीप कौर,कमलप्रीत कौर, डा हरमनप्रीत सिंह, अनु बाला,कंचन शर्मा, दर्शन कौर, तरनजीत कौर, दलजीत कौर समूह स्टाफ और विद्यार्थी उपस्थित थे।

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