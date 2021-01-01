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नेशनल स्तर के लेख:खालसा कॉलेज का विद्यार्थी नेशनल स्तर के लेख मुकाबलों में अव्वल

आनंदपुर साहिब5 घंटे पहले
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श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज आनंदपुर साहिब के बीकाॅम भाग दूसरा के विद्यार्थी कमलजीत सिंह ने पोस्ट ग्रेजुएट सरकारी काॅलेज सेक्टर पंचकूला की तरफ से करवाए लेख लेखन मुकाबले में भाग लेकर पहला स्थान प्राप्त किया है।इन मुकाबलों में मंजू रानी सरकारी पीजी काॅलेज पंचकूला ने दूसरा, महिमा ग्रोवर सरकारी काॅलेज फाॅर वुमेन रोहतक ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। काॅलेज के प्रिंसिपल डाॅ. जसवीर सिंह ने कहा कि इस नेशनल स्तर के लेख लेखन मुकाबलों में भारत के अलग-अलग राज्यों के करीब 70 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।

इसमें काॅलेज के विद्यार्थी कमलजीत सिंह का पहला स्थान प्राप्त करना मान वाली बात है। उन्होंने इन गतिविधियों की तैयारी करने वाली टीम को बधाई दी। इस मौके डाॅ. मनजीत सिंह, प्रो. उर्वशी और प्रो. हरप्रीत कौर बेस उपस्थित थे।

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