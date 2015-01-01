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नारेबाजी:पेंशनर्स एसोसिएशन ने केंद्र, पंजाब सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

आनंदपुर साहिब2 घंटे पहले
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पेंशनर्स एसोसिएशन पंजाब की इकाई मंडल 132 केवी आनंदपुर साहिब तथा डिवीजन गंगूवाल के द्वारा अध्यक्ष हरी चंद की अध्यक्षता में पेंशनर्स डे मनाया गया। इस मौके सबसे पहले स्वर्गीय पेंशनरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस समय अध्यक्ष हरी चंद, गंगूवाल अध्यक्ष गोपाल शर्मा, रिटायर जेई चरणदास, सुखदेव सिंह, वतन चंद, रामजी दास, बख्तावर सिंह ने कहा कि पेंशन लेने के लिए मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 1982 को दिए फैसले के अनुसार सभी मुलाजिमों को पेंशन लागू कर दी लेकिन मौजूदा सरकार द्वारा 2004 से पुरानी पेंशन बंद कर नई पेंशन लागू कर दी गई। उन्होंने कहा कि यदि

सरकार चाहती तो इसे बंद करने के लिए भी देर नहीं लगाएगी। इस दौरान केंद्र सरकार, पंजाब सरकार तथा पीएसपीसीएल के खिलाफ नारेबाजी की गई। पेंशनर्स ने कहा कि सरकारों द्वारा पेंशन पर कुल्हाड़ी चलाई जा सकती है। इसलिए सभी पेंशनर्स को एक झंडे तले मिलकर काम करने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ लाए गए कृषि कानून जब तक रद्द नहीं किए जाते तब तक किसानों के साथ मिलकर

उनका साथ तन मन धन से करेंगे। इस मौके पेंशनर्स को सम्मानित करने का प्रोग्राम किसानों द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे संघर्ष के चलते रद्द करने का फैसला किया गया। इस मौके योगराज, प्यारे लाल, रामजी दास, दलजीत सिंह, संतोख सिंह, आत्मा राम, हंस राज, शामलाल, सुरजीत सिंह, रूलिया राम, जागीर सिंह, हरबंस लाल, जीवन कुमार उपस्थित थे।

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