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खुशी की लहर:विरासत-ए-खालसा में लौटी रौनक, पहुंचने लगे सैलानी

आनंदपुर साहिब4 घंटे पहले
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पंजाब सरकार द्वारा विरासत-ए-खालसा को खोलने का फैसला लेने के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। इस संबंध में प्रबंधकों द्वारा कांप्लेक्स को पूरी तरह के साथ सैनिटाइज किया गया है। वहीं सैलानियों को सेहत विभाग द्वारा जारी की गई कोविड से बचाव की सावधानियां का पालन करवाया जा रहा है। विरासत- ए-खालसा कोरोना महामारी के कारण मार्च के बाद लगातार बंद था। वक्ता ने बताया कि विरासत-ए-खालसा को हमेशा की तरह सुबह 10 बजे से शाम 4.30 बजे तक खोला जाएगा। इसके लिए पहले ही सभी प्रबंध मुकम्मल कर लिए हैं। विरासत-ए-खालसा को देखने के लिए सैलानियों की आमद शुरू हो गई है।

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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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