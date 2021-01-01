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जरूरतमंदों की मदद:शादी लाल आंगरा मेमोरियल सोसायटी ने जरूरतमंद परिवारों को दी सहायता

आनंदपुर साहिब5 घंटे पहले
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गांव भनुपली में श्री शादी लाल आंगरा मेमोरियल सोसायटी द्वारा जरूरतमंद परिवारों को 160 राशन किटें बांटी गई। इससे पहले सोसायटी द्वारा जरूरतमंद परिवारों को कंबल बांटे गए और स्कूल विद्यार्थियों को गर्म वर्दियां व बूट समेत आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। इस दौरान संत क्रिपाला नंद द्वारा अपने सहयोग के साथ राशन किटें बांटी गई।

उन्होंने श्री शादी लाल आंगरा मेमोरियल सोसायटी द्वारा समाज सेवा प्रति किए जा रहे कामों की प्रशंसा करते कहा कि हमें हर एक जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। इस मौके सोसायटी के सरपरस्त लोकनाथ आंगरा सेवामुक्त आईजी पंजाब पुलिस विकास सोनी, दविंदर कौशल, केके बेदी, जुगल किशोर सोनी, गोवर्धन सोनी, नंबरदार बचन दास, प्रिं. निरंजन सिंह राणा, लेक्चरर दविंदर सिंह, निर्मल देवी, संजीव सोनी, बहादर सिंह, राजपाल आंगरा, विजय सोनी व विवेक शर्मा आदि मौजूद थे।

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