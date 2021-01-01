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किसान आंदोलन:बछुआं टोल प्लाजा से 14 जत्थे दिल्ली रवाना

बलाचौर2 दिन पहले
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टोल-प्लाजा बछुआं में रविवार को 14 के करीब जत्थे दिल्ली ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए रवाना हुए। नेता करन सिंह राणा, निर्मल सिंह, सतनाम सिंह की अगुवाई में रवाना हुए जत्थे में शामिल किसानों व मजदूरों की ओर से जोरदार नारेबाजी की गई।

इस दौरान उन्होंने मांग की कि कृषि कानून रद्द किए जाएं और खेती के लिए एमएसपी की गारंटी दी जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान व मजदूर जीत की ओर जा रहे हैं वे जल्द ही जीत हासिल कर लेंगे। इस मौके पर करनैल सिंह, हरपाल सिंह, सवर्ण सिंह, सतपाल, देस राज मौजूद रहे।

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