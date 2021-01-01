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पावरकॉम:अमरीक बने पावरकॉम फेडरेशन के प्रधान

बलाचौर2 घंटे पहले
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पंजाब राज बिजली बोर्ड इंप्लाइज फेडरेशन बलाचौर नंबर-1 सब-डिवीजन की प्रदेश कमेटी के आदेशानुसार पदाधिकारियों का चुनाव मंडल सचिव अमरीक सिंह सहोता की अगुवाई में किया गया। सर्वसम्मति से अमरीक सिंह जाडली को प्रधान चुना गया। इसके अलावा इकबाल सिंह सहोता काे सचिव, गुरपाल सिंह पुरेवाल काे उपाध्यक्ष, नरिंदर सिंह कौलगढ़ को ज्वाइंट सचिव, सर्बजीत सिंह सैणी काे प्रेस सचिव, जसविंदर सिंह बंगड़ काे कैशियर चुना गया। इस मौके पर मोहन सिंह, बलजीत राम, जसवीर सिंह, कमल घमौर, लखविंदर, संतोख सिंह, पिंटू, पवन जाडली आदि मौजूद रहे।

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