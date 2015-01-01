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सम्मान:आम आदमी पार्टी के ब्लॉक प्रधानों की नियुक्तियां, सम्मानित किया

बलाचौर3 घंटे पहले
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आम आदमी पार्टी इकाई बलाचौर की बैठक वीरवार को गहूंण रोड पर स्थित गुरुद्वारा साहिब में की गई। शिवकरन चेची, जिला अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ वालंटियरों ने नवनियुक्त हलका बलाचौर के ब्लॉक अध्यक्ष रमन कसाना को सिरोपा प्रदान किया। शिवकरन ने कहा कि हल्का बलाचौर को चार ब्लॉकों में बांट कर बूथ स्तर पर आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए राजिंदर सिंह लोहटीया को काठगढ़ ब्लॉक, आत्मा राम को भद्धी ब्लॉक, सिमरजीत सिंह को मजारी ब्लॉक और रमन कसाना को बलाचौर ब्लॉक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

इस समय सतनाम जलालपुर और अशोक कटारिया वरिष्ठ वालंटीयर ने कहा कि वालंटीयर पार्टी की रीढ़ हैं। ये सभी वालंटीयर लंबे समय से पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं। उनकी कड़ी मेहनत को देखते हुए पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। उम्मीद है, वे अपनी जिम्मेदारियों को और अधिक निष्ठा से निभाएंगे। इस मौके पर चंद्र मोहन जेडी, रणबीर चेची, बिट्टा राणा, बलवीर मिलू, हरमनजीत, बलवीर सियान, राम शाह, भगवान दास, जगन्नाथ, काबुल चंद, सुमित, मुलख राज, विजय कुमार, आकाश चेची, सूरज, अवतार सिंह और घोला किशनपुरा आदि उपस्थित थे।

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