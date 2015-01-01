पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हेल्थ कैप्स फैक्ट्री से निकाले वर्करों की बहाली का मामला:सहायक लेबर कमिश्नर ने मजदूरों के पक्ष में भेजी रिपोर्ट, प्रशासन जल्द करे हल : सीटू

बलाचौर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सीटू के प्रदेश महासचिव रघुनाथ सिंह ने कहा कि हेल्थ कैप्स फैक्ट्री प्रबंधकों व वर्करों के बीच चले आ रहे मामले के हल के लिए सहायक लेबर कमिश्नर होशियारपुर ने किरती पक्ष के हक में रिपोर्ट लेबर कमीशन पंजाब को भेज दी है। अब प्रशासन को इस मसले का तुरंत हल करना चाहिए, ताकि किरती अपनी ड्यूटी कर सकें और तनाव रहित बन सके। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी यह मसला जल्द न हल हुआ तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा। बता दें कि हेल्थ कैप्स वर्कर यूनियन सीटू का फतेहपुर फैक्ट्री में काम से निकाले गए वर्करों को फिर से बहाल करने की मांग को लेकर पिछले आठ महीनों से पक्का मोर्चा जारी है।

उधर, किसान संघर्ष तालमेल कमेटी के नेता निर्मल सिंह औजला, करन सिंह राणा तथा बलवीर सिंह कौलगढ़ ने हेल्थ कैप्स के वर्करों के संघर्ष की पूर्ण तौर पर हिमायत का आश्वासन दिया है। इस मौके पर सीटू के प्रदेशाध्यक्ष महां सिंह रौड़ी, यूनियन के प्रधान जसविंदर सिंह, महासचिव जगदीश राम भूरा, उपाध्यक्ष सतपाल बनां मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें