पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

लीडरशिप:बुध सिंह के जिला प्रधान बनने पर बलाचौर की लीडरशिप ने जताई खुशी

बलाचौर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बुध सिंह ब्लाकीपुर को शिअद हाईकमान द्वारा जिला एसबीएस नगर का दोबारा प्रधान नियुक्त करने पर अकाली लीडरशिप व वर्करों में खुशी पाई जा रही है। बलाचौर में हुई बैठक में शिअद नेता राजविंदर सिंह लक्की, चौधरी बिमल कुमार, ब्रिगेडियर राज कुमार, रिंकू चांदपुरी ने कहा कि बुध सिंह ब्लाकीपुर द्वारा पिछले लंबे समय से मेहनत व ईमानदारी के साथ पार्टी की सेवा की जा रही है, इसलिए सुखबीर सिंह बादल ने उन्हें यह जिम्मेदारी फिर से दी है।

बुध सिंह ब्लाकीपुर को जिला प्रधान बनने पर तरलोचन सिंह रक्कड़, इंद्रजीत लुड्‌डी, रणदीप कौशल, अवतार सिंह साधड़ा, दुर्गेश जंडी, हजूरा सिंह पैली, गुरचरन चेची, वरिंदर कटारिया, दलजीत सिंह माणेवाल, राम शाह भाटिया, गुरप्रीत, बलविंदर राणा, अवतार सिंह, बलवीर, जगदीश सिंह, इकबाल सिंह, विजय टकारला, गुरमीत, जरनैल सिंह ने बधाई दी है

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें