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जागरूकता दिवस:बीएवी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मनाया कैंसर जागरूकता दिवस

बलाचौर2 घंटे पहले
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स्थानीय बीएवी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल नरेश चंदेल तथा एनसीसी अधिकारी चंद्रेश शौरी की अगुवाई में कैंसर जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया। कमांडिंग अधिकारी 23 पंजाब बटालियन एनसीसी रोपड़ के दिशा निर्देशों पर करवाए कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स तथा स्कूल विद्यार्थी शामिल हुए। कैडेट्स ने कैंसर से संबंधित रंगोलियां तथा पोस्टर बनाए। एनसीसी अधिकारी चंद्रेश शौरी ने कैडेट्स को कैंसर की बीमारी के संबंध में जानकारी दी। इस मौके पर सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉ. रविंदर ठाकुर, ओपी शर्मा, जसवीर सिंह, मुकेश पुंडीर, ललित कुमार, सोढ़ी सिंह, सौरव खेपड़, हरनाम सिंह जोशीला मौजूद रहे।

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