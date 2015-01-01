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दिवस:वार्षिक मूर्ति स्थापना दिवस पर किया चंडी का पाठ

बलाचौर2 घंटे पहले
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स्थानीय वार्ड नंबर-8 में स्थित श्री भवानी दुर्गा मंदिर में तीन दिवसीय मूर्ति स्थापना वार्षिकोत्सव के तहत शनिवार को चंडी का पाठ करने के बाद सत्संग करवाया गया। मंदिर कमेटी के प्रधान जगदीश कपिल ने बताया कि कार्यक्रम में ब्रह्मलीन गुरु मूर्ति स्थापना व श्री हनुमान जी की मूर्ति स्थापना को समर्पित कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रभु महिमा का गुणगान किया। सुबह 8 बजे चंडी पाठ किया गया, इसके बाद सत्संग कथा की गई। प्रबंधकों ने बताया कि कार्यक्रम के अंतिम दिन रविवार को चंडी पाठ के बाद हवन यज्ञ तथा पूर्णाहुति सुबह 8 से 10 तक की जाएगी। इस मौके पर एडवोकेट टीआर दत्ता, नंद किशोर शर्मा, नरेश चेतन, वरिंदर जैन, सुनील शर्मा, पंडित लक्ष्मण शास्त्री मौजूद रहे।

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