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ज्ञापन:पे-ग्रेड लागू और नई पेंशन स्कीम रद्द कर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग

बलाचौर2 घंटे पहले
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  • पंजाब यूटी मुलाजिम व पेंशनर्स सांझा फ्रंट ने विधायक मंगूपुर को सौंपा ज्ञापन

पंजाब यूटी मुलजिम व पेंशनर्स साझा फ्रंट ने शहर में रोष प्रदर्शन कर हलक विधायक चौधरी दर्शन लाल मंगूपुर को ज्ञापन सौंपा इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार मुलाजिमों/पेंशनरों की मांगों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों की ओर जल्द ध्यान न दिया गया तो सभी मुलाजिम व पेंशनर्स 12 फरवरी को मोहाली में विशाल रैली निकाल कर विधानसभा की ओर मार्च करेंगे।

इस दौरान नेता कुलदीप दौड़का, सुखचैन सिंह आदि ने मांग की कि छठे पे कमीशन कि रिपोर्ट को जनवरी 2016 से बकाया सहित लागू किया जाए। नई पेंशन स्कीम को रद्द कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। महंगाई भत्ते की रहती किस्तें तुरंत जारी की जाएं। वर्करों का रहता पे-ग्रेड जल्द लागू किया जाए। पंजाब में मुलाजिमों की नई भर्ती के संबंध में जुलाई 2020 का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए।

मुलाजिमों व पेंशनर्स पर लगाया डेवलपमेंट टैक्स वापस लिया जाए। मेडिकल भत्ता 2 हजार रुपए किया जाए। मेडिकल बिलों का भुगतान किया जाए। विधवा व तलाकशुद लड़कियों की बंद की फैमिली पेंशन बहाल की जाए। मुलाजिमों व पेंशनर्स के हक में हुए कोर्ट के फैसलों को लागू कर जनरलाइज किय जाए। बिजली बोर्ड के पेंशनर्स को नौकरी कर रहे मुलजिमों के पैटर्न पर मुफ्त बिजली दी जाए।

संघर्ष के दौरान लुधियाना, पटियाला, बठिंडा. बंग व नवांशहर आदि स्थानों पर दर्ज किए गए झूठे पर्चे रद्द किए जाएं। ग्रैच्यूटी की हद में 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए हुई बढ़ोतरी तुरंत लागू की जाए। इस मौके पर सजन सिंह, सतीश राण, करम सिंह, ठाकुर सिंह, बख्शीश सिंह, प्रेम सागर, अविनाश चंद्र आदि मौजूद रहे।

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