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धार्मिक स्थान:ऐतिहासिक पोजेवाल सरां को कब्जामुक्त करवाने व सरां को खोलने की मांग की

बलाचौर2 घंटे पहले
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आरटीआई एक्टिविस्ट दिनेश कुमार काकू ने प्रशासन से ऐतिहासिक पोजेवाल सरां को कब्जों से मुक्त करवा इसे यात्रियों के लिए फिर से चालू करने व खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आरटीआई द्वारा मांगी जानकारी में पता चला है कि इस सरां की जगह पर कुछ लोगों ने दुकानें, डबल स्टोरियां बिल्डिंग बना अवैध रूप से कब्जा कर रका है ।

हैरानी की बात ये है कि बिजली विभाग की ओर से इन दुकानों पर बिजली के मीटर भी लगा दिए हैं। यह सरां (धर्मशाला) श्री आनंदपुर साहब और माता नैना देवी को जाने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए बनाई गई थी तथा ये अपने अाप में एक इतिहास समेटे हुए है। यह सरां (धर्मशाला) राम शरन पुत्र पहु, गांव रोड़ मजारा ने गांव पोजेवाल को दी थी।

लगभग 3 कनाल 2 मरले खसरा नंबर 243 है, पर अब लोगों ने यह करोड़ों की प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा कर लिया है। उन्होंने पंजाब सरकार और नवांशहर प्रशासन को विनती कि है कि इस करोड़ों की प्रॉपर्टी खाली करवाई जाए।अगर यह धर्मशाला सरां प्रशासन ने खाली नहीं कराई तो हाईकोर्ट में पटीशन दायर की जाएगी। जिला प्रशासन को शिकायत सौंपने के बाद आरटीआई एक्टिविस्ट दिनेश कुमार काकू ने कहा कि यह सरां आनंदपुर साहिब, श्री नैना देवी आदि कई धार्मिक स्थानों के रास्ते में आती है और इसे इन रास्तों से गुजरने वाले लोगों के विश्राम व ठहरने को चलाया जाए।

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