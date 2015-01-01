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सरकार:किसान बोले- टकराव वाली स्थिति न पैदा करे केंद्र सरकार

बलाचौर3 घंटे पहले
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कुल हिंद किसान संघर्ष तालमेल कमेटी के आह्वान पर वीरवार को भारत बंद की काल को सफल बनाने के लिए बछुआं टोल प्लाजा पर किसान संगठनों ने चक्काजाम किया। दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक लगाए गए जाम के दौरान किसान-मजदूरों ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वक्ताओं ने मांग की कि केंद्र सरकार खेती कानूनों को वापस ले और किसानों के साथ टकराव की स्थिति पैदा न करे। 26 नवंबर को दिल्ली घेराव का प्रोग्राम को अंतिम रूपरेखा दी जा रही है।

धरने में शामिल किसानों ने पंजाब सरकार से भी अपने बिलों में एमएसपी जरूरी करने की बात कही। इस दौरान कुल हिंद किसान सभा के जिला नवांशहर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष करन सिंह राणा, भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के जिला प्रधान निर्मल सिंह, रणजीत सिंह, दर्शन सिंह, हरपाल सिंह, जसवंत सिंह, जगदीश राम, शम्मी जलालपुर, हीरा खेपड़, शिव करन, हरनेक सिंह भल्ला, बलविंदर सिंह, जोगिंदर सिंह, सुच्चा सिंह, सताल बनां, गुरप्रीत सिंह, संतोख सिंह, चौधरी मेला राम, देस राज आदि मौजूद रहे।

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