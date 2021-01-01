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कानून:किसान खेती कानूनों के विरोध में मजारी टोल पर 6 को लगाएंगे जाम

बलाचौर2 घंटे पहले
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गांव मजारी के टोल प्लाजा पर दोआबा किसान यूनियन पंजाब के नेताओं ने विशेष बैठक का आयोजन किया। किसान नेता हरविंदर सिंह कंदोला अाैर बलजीत सिंह भारापुर ने बताया कि संयुक्त मोर्चे की अाेर से लिए गए फैसले के अनुसार 6 फरवरी को दोपहर 12 से 3 बजे तक मजारी टोल पर जाम लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये के कारण किसानों व मजदूरों में भारी रोष पाया जा रहा है। भयंकर सर्दी में किसान संगठन अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इस मौके पर मनजीत सिंह, सुखविंदर सिंह, अमरजीत सिंह, गुरमुख सिंह, सुच्चा सिंह, भजन सिंह, जगतार सिंह आदि मौजूद रहे।

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