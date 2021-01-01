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धरना:बछुआं टोल प्लाजा पर 6 फरवरी को किसान करेंगे चक्का जाम

बलाचौर2 घंटे पहले
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बछुआं टोल प्लाजा पर खेती कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसानों का धरना बुधवार को 114वें दिन में प्रवेश कर गया। इस दौरान कुल हिंद किसान सभा के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष करन सिंह राणा की अगुवाई में 6 फरवरी को भारत बंद को सफल बनाने के संबंध में विचार-चर्चा भी की गई। सभा के तहसील प्रधान दिलबाग सिंह कंगना ने कहा कि 6 फरवरी को बछुआं टोल प्लाजा पर दोपहर 12 से 3 बजे तक जाम

लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की धक्केशाही की परवाह किए बिना किसान आंदोलन आगे बढ़कर जीत हासिल करेगा। इस मौके पर हरपाल सिंह, भजन सिंह, चौधरी मोहन सिंह, मेला राम, चरनजीत सिंह, दर्शन सिंह, कुलविंदर सिंह आदि मौजूद रहे।

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