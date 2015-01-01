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अच्छी पहल:बिजली उपभोक्ताओं के लिए 15 रुपए में एलईडी बल्ब की सुविधा शुरू

बलाचौर10 घंटे पहले
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पावरकॉम उपमंडल कार्यालय बलाचौर-1 द्वारा अनुसूचित जाति, पछड़ी श्रेणी तथा बीपीएल बिजली उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर दो एलईडी बल्ब देने की स्कीम शुरू हो गई है।

पावरकॉम बलाचौर-1 के एसडीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त उपभोक्ता रियायती दर पर 15 रुपए प्रति बल्ब की कीमत अदा करके बल्ब खरीद सकते हैं। इच्छुक लोग अपनी दो पासपोर्ट साइड फोटो, बिजली का बिल, उसकी भुगतान रसीद, आधार कार्ड की कापी विभागीय कार्यालय में जमा करवाकर यह सुविधा ले सकते हैं।

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