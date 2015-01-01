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प्रकाश पर्व:रक्कड़ां बेट में मनाया भगवान वाल्मीकि जी का प्रकाश पर्व

बलाचौर2 घंटे पहले
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गांव रक्कड़ां बेट में भगवान वाल्मीकि जी के प्रकाश पर्व को समर्पित धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन मुख्य सेवादार मक्खन सिंह की अगुवाई में किया गया। इस दौरान सतनाम हुसैनपुरी के कीर्तनी जत्थे ने भगवान वाल्मीकि जी का गुणगान किया। मौके पर भूपिंदर सिंह, दिलप्रीत सिंह, हनी, दानिश, लवप्रीत, आलमजीत, दर्शन राम, भगत राम, सरपंच संतोष रानी, भोला, लाडी, तरलोचन सिंह धामी,बिट्टू बना, संदीप रोपण के अलावा आदि मौजूद रहे।

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