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इलाकावासियों को सुविधा:गांव परागपुर में ओपन जिम का उद्घाटन

बलाचौर2 घंटे पहले
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गांव परागपुर में पार्वती कोलडैम ट्रांसमिशन लिमिटेड रोपड़ के जनरल मैनेजर संजय धाकड़ व सरपंच कुलविंदर राम द्वारा ओपन जिम का उद्घाटन किया गया। सरपंच कुलविंदर राम ने बताया कि यह ओपन जिम पार्वती कोलडैम ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी रोपड़ की तरफ से गांव परागपुर को दान किया गया है। जिम से वासियों और इलाका वासियों को काफी सुविधा मिलेगी। कुलविंदर राम ने कंपनी के जनरल मैनेजर संजीव धाकड़ और उनकी टीम का धन्यवाद किया, वहीं उन्हें सम्मानित भी किया। इस दौरान पंच करम सिंह, सतनाम सिंह, कमलजीत कौर, जसवीर सिंह, सोहन लाल, हरविंदर सिंह, बूटा सिंह, सतपाल, प्रेम चंद, कमल राम, जसवीर जस्सी आदि मौजूद रहे।

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