पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मैराथन:रविंदर सिंह ने 75 प्लस और जसविंदर सिंह ने 50 प्लस वर्ग में जीती मैराथन

बलाचौर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

गांव सरहाल काजियां में स्थित रविंदर सिंह कलेर एथलेटिक अकादमी में गांव कटवारा (बलाचौर) की प्रयास टीम द्वारा हाथ मैराथन दौड़ (21 किलोमीटर) का आयोजन करवाया गया, जिसमें सभी आयु वर्गों के लड़के-लड़कियों व वैटर्न एथलीटों सहित 1 हजार एथलीटों ने भाग लिया। दौड़ में रविंदर सिंह कलेर ने 76 प्लस आयु वर्ग में 2 घंटे 8 मिनट 10 सेकंड में 21 किलोमीटर दौड़ पूरी करके पहला स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा पंजाब पुलिस के एएसआई जसविंदर सिंह ढिल्लों ने 50 प्लस वर्ग में पहला स्थान लेकर गोल्ड मेडल जीता।

सरहाल काजियां की हरमनजीत ने 18 प्लस आयु वर्ग में 7वें स्थान पर रहकर सर्टिफिकेट प्राप्त किया। रविंदर सिंह द्वारा विजेता एथलीटों को बधाई दी। इस मौके पर ब्लॉक समिति औड़ के उप चेयरमैन कुलजीत सिंह सरहाल, सरपंच बिशंभर लाल, स्वर्ण सिंह, रणधीर सिंह, अजय कुमार, हरप्रीत सिंह कलेर, नवदीप महे, सोनिया आदि मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें